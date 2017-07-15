15 Temmuz'un en saçma iddiasıydı! Şaşırmayın tabiki CHP!

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam tamına 1 yıl geçti. FETÖ'cü hainler tarafından kalkışılan darbe girişimi sonrası 'yok artık' derdirten yorumlarda yapılmıştı. Bunlar biri de CHP milletvekili Haluk Pekşen ait...
EN SAÇMA 15 TEMMUZ İDDİASI
15 Temmuz sonrası ise en saçma iddia olarak CHP'li Haluk Pekşen'in sözleri kayıtlara geçti.
27 Temmuz 2016'da katıldığı televizyon programında darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulunan Pekşen, CHP'nin iktidara yaklaştığı her seferinde darbelerin ve muhtıraların hayata geçirildiğini iddia etmişti.