Barış Dedebağı'nın kahramanlık görüntüleri unutulmuyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti.
15 Temmuz'un kahramanlarından olan eski Binbaşı Barış Dedebağı'nın görüntüleri, hafızalarda tazeliğini koruyor.
15 Temmuz'dan yaklaşık 3 gün sonra Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı TSK'dan istifa eden Dedebağı, "İtiraf ediyorum; Ben bir deliyim ezanın, vatanın, bayrağın delisiyim" dedi.
Dedebağı, "Bana kahraman falan demeyin. Ben kahraman değilim ben vatanıma diyetimi ödedim. Ben görevimi yaptım" diyor.
FETÖ'cü hainleri gözaltına alan Barış Dedebağı'nın yaptığı konuşma dikkat çekmişti.