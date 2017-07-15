15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve izlenimlerini anlattı.
İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı
İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Kesinlikle böyle bir olay, özellikle Avrupa'da 2016 yılında böyle bir hareket inanılmaz, kabul edilemez. Bu, seçilmiş cumhurbaşkanı, seçilmiş hükümete karşı bir darbe girişimiydi." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da olduğunu belirten Büyükelçi Moore, "O gece başkonsolosumuz Türkiye'den ayrılacağı için veda resepsiyonumuz vardı. Oradaydım. Bir de o akşam 87 yaşındaki babam tatil için Türkiye'ye geldi. Onu İstanbul'dan aldığım için İstanbul'daydım. Personelim partide saat 21.30-22.00 gibi bana 'Acayip şeyler oluyor.' dedi. Özellikle Boğaziçi Köprüsü'nde askeri hareketlilik vardı. Tabii tuhaf bir şey. Biz düşündük ki belki terörle mücadeledir." diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

"Sayın Çavuşoğlu ile temasa geçtim ve ona net bir mesaj verdim: 'Nasılsınız?' Tabi ki Sayın Bakan ile dostluğumuz var. İnsan olarak, nasıl gidiyor dedim. Çünkü o çok tehlikeli bir noktada. 'İyi' dedi, 'Fakat şu anda durum hala belli değil.' Ben desteğimizi verdim, nasıl yardımcı olabileceğimizi ona sordum. Onun cevabını iyi hatırlıyorum: 'Demokrasiye destek verin'."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST

Moore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele açılan ateşi de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Marmaris'te de olaylar vardı çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ailesiyle orada küçük bir mola alıyordu. Tabii ki Marmaris özellikle İngiliz turistler arasında çok popüler bir yer. Sayın Cumhurbaşkanı'nın otelinin yanında turistik bir otel vardı. Ben iki gün sonra o oteli ziyaret ettim. Hasarlıydı, o gece askerler oraya gittiler. İnanılmaz, korkunç bir şey. Otelin Türk yöneticisi muazzam bir rol oynadı ve onları korudu, tehlikeden uzakta bir odada topladı. Saat altıda kırık camları falan temizledi ve normal olarak kahvaltı verdi. Yanlış hatırlamıyorsam salı günü oraya gittim. Otel yöneticisini tebrik etmek istedim. Herkes için inanılmaz bir geceydi."

'DARBE GİRİŞİMİNE TANIK OLDUK'

TBMM'yi darbe girişiminden dört gün sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ziyaret ettiğini belirten Moore, "O da görevi yeni almıştı fakat hemen buraya gelmeyi ve dayanışma göstermeyi istedi çünkü İngiltere olarak biz darbe girişiminin travmasına iyi tanık olduk."

Alan Duncan'ın TBMM'deki hasarı gördüğünde bir bakan olarak değil bir meclis üyesi olarak duygusal anlar yaşadığını aktaran Moore, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O binanın ortasına bir F16 bomba attı, her yerde taşlar, cam kırıkları vardı. Çok dramatik bir şekilde bu darbenin kötülüğünü iyi tanıdınız. Bu somut kanıt orada. Bu nedenle çok önemli bir ziyaret oldu. Aynı ziyarette Sayın Başbakan (Binali Yıldırım) ve Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile de görüştü fakat sembolik olarak bu ziyaretin en önemli parçası parlamentoya ziyaret oldu."

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