15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı kızdıran teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesi belkide en çok kaldığı otelin sahibi Yazıcı tarafından yapılan teklife kızdı.

Darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıldıktan 15 dakika sonra operasyon düzenlediği otelin sahibi Serkan Yazıcı, Erdoğan'ın, 'Ben sizi Yunanadalarına götürürüm' teklifine sinirlenip, ‘Benim Yunan adalarında ne işim var kardeşim! Ben sana İstanbul’a nasıl gidebileceğimizi soruyorum’ diye kızdığını anlattı.



"BENİM ORADA NE İŞİM VAR"



Yazıcı, “Çevreyi iyi bildiğim için Cumhurbaşkanımız bana ‘Serkan deniz yoluyla en yakın nereye gidebiliriz? diye sordu. Dalaman’a gidebileceğimizi ancak Aksaz Askeri Deniz Üssü’nün önünden geçmek gerektiğini belirttim. ‘O olmaz, başka nereye gidebiliriz?’ Çok yakında Yunan adaları olduğunu söyleyip ‘Ben sizi götürürüm’ dedim. O ana kadar sakin olan Erdoğan ilk kez sakinliğini kaybetti ve ‘Benim Yunan adalarında ne işim var kardeşim! Ben sana İstanbul’a nasıl gidebileceğimizi soruyorum’ diye kızdı" şeklinde konuştu.



HELALLEŞİP ÇIKTI



Serkan Yazıcı, otelden ayrılış anını da şöyle anlattı:

"Darbecilerden oluşan birkaç timin otele doğru yola çıktığı söylenmişti. Ama bunların nereden ve nasıl geleceğini kimse bilmiyordu. Kapıdan dışarı baktım koruma polisleri birbirlerine sarılarak helalleşiyordu. Koruma Müdürü Muhsin Köse, Cumhurbaşkanı’nın koluna girdi. ‘Efendim hemen gitmemiz gerekiyor. Burada artık daha fazla kalamayız’ dedi. ‘Hadi Bismillah’ diyerek ayağa kalkan Erdoğan ‘Hakkınızı helal edin’ deyip evden helikoptere binmek için çıktı. "Pist karartıldı. Helikopter tüm ışıklarını söndürdü. Askeri radarlara yakalanmamak için alçak uçuş kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, damadı Berat Albayrak ve 3 torununun bindiği helikopter Dalaman yönüne doğru havalandı".



"DİRENİN, GEREKİYORSA ÖLECEĞİZ"



Yazıcı, telefonla konuştuğu birisine Cumhurbaşkanı'nın sesini yükselterek şöyle dediğini belirtti: ‘Onların tankları varsa bizim de imanımız var. Direnin. Gerekiyorsa öleceğiz’. Yazıcı Erdoğan'ın telefonu kapattıktan sonra da kendisine dönerek, ‘Serkan şu an tarihe tanıklık ediyorsun’ dediğini kaydetti.