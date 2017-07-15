Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu başladı. Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Milletini, bayrağını canı pahasına savunana sayın Cumhurbaşkanım, Gazi meclisimizin çok değerli üyeleri, aziz milletim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 15 Temmuz 2017. Demokrasi, ve milli birlik günü. Türkiye'nin en karanlık gecesini aydınlık bir sabah dönüştüreli tam bir yıl oldu. Eğer bugün burada tam bir yıl sonra bir araya gelebiliyorsak bunu kahraman şehit ve gazilerimize ve Türk milletine borçluyuz." ifadelerini kullandı.



Başbakan sözlerine şöyle devam etti;



DÜŞMANA KIYAMETİ YAŞATTIK...



" 15 Temmuz bu milletin düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. İşgale karşı çıplak elleriyle silahları erittiği gündür. Milletim korkmadı. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla ikinci kurtuluş mücadelesi başladı. İhanetin en şiddetlisi, ama destanların en güzeli yaşandı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, Türk tarihinin utanç dolu tarihleridir. Ancak 15 Temmuz farklı bir tarihidir. Gerçek anlamda 'Yeter söz millletindir' dendi.Herkes ölümüne demokrasiye sahip çıktı. Meclisi terk etmedi. 15 Temmuz günü bu çatı altında anılmalıdır.1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler işgal edemediğiniz meclisi işgal edebileceğinizi mi sandınız, siz kalleş oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız.

KILIÇDAROĞLU'NA KONTROLLÜ DARBE GÖNDERMESİ

Başbakan Yıldırım konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarına cevap vererek, "Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur. Türkiye her inançtan, her kültürden oluşan bir millettir. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar, 15 Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna layık olamayanlar, onlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir." ifadelerini kullandı.