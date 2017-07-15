İlk kez konuştu! Bu kadar erken beklemiyorduk

15 Temmuz'da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı görevinde bulunan Harun Kodalak ilk kez konuştu.

15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı görevinde bulunan Harun Kodalak, o gece ilk soruşturmayı başlatan isimdi. Kodalak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kodalak, o geceye dair ve FETÖ ile mücadeleye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

DARBE GİRİŞİMİNİ BEKLİYOR MUYDU?



7 şubat MİT hadisesinde başaramadılar. 17-25'te kazanamadılar. HSYK seçimlerini kaybettiler. Cumhurbaşkanı seçimini kaybettiler. Bütün bunların ardından ellerinde tek o kalmıştı. Yapılmadan bilemezsiniz ama geleceğe dair devletin bekası için tedbir alıyosanız, örgütün de böyle bir darbe girişimine başvuracağını öngörmek gerekir."

"GENELKURMAY'I BİLGİLENDİRDİK"



"Benim doğrudan temasım olmadı ama bürokratik işleyiş için 2015 yılında genel bilgilendirdik. KPSS soruşturmasında rakam 480, o civarlarda, KPSS şüphelisi bayanın, eşlerinin asker olduğu tespit ettik. Bunlarla ilgi soruşturma açılmasını talep ettik."

ÇATI İDDİANAME DARBE HEVESİNİ GÜÇLENDİRDİ



"Bütün bunlar darbeyi, hainler açısından elzem hale getirmiş. Bu bilgilere ulaştığımızda onlar vakıf olmuşlar. Çünkü belgeleri sizin bilmeniz mümkün değil. Zaten yapılanmayı gördünüz. Bizdeki bilgilerin oradaki hainler tarafından alındığını, 15 Temmuz'da anladık. Çatı iddianamesinde ordu yapılanmasında, Hava Kuvvetleri'nin tamamına yakınının onlara ait olduğu tecil etmiştik. Öyle olduğunu gördük. Kritik bilginin devlet tarafından elde edildiğini öğrendiklerinde herhalde darbe teşebbüsünü daha da öne çekmiş olabilirler. Darbe yapma heveslerini güçlendirdiğini düşünüyorum."

BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUK



Biz geldiğimiz günden beri bu mücadeleye devam eden arkadaşlardık. 15 Temmuz Cuma günü mesai bitti, 7-8'e yakın eve gittim. Biz bu örgüte yeni bir operasyon planı yaparken örgüt çoktan darbeye başlamış bizim haberimiz yok. Tabiri caizse insan sersem tavuğa dönüyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuz kime gideceğinizi bilmiyorsunuz çünkü hazırlığınız yok. Darbe öngörüyorduk ama bu kadar da erken beklemiyorduk. Eşime sen bize çanta hazırla dedim. Eşime çocuklarıma sarıldım. O an çocuklara sarıldım, herhalde dedim "artık son görüşüm"

BEKİR BEY'İ ARADIM, "SORUŞTUMA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM" DEDİM

"Bekir Bey'i aradım, hemen açtı telefonu. Soruşturma açmayı düşünüyorum dedim. "Harun sen soruşturma" aç dedi. Darbe girişimine karşı soruşturma açtım. Bu FETÖ'nün darbe girişimidir dedim. İlk soruşturmayı açmam moral vermiş."

"Bizim teknik olarak bir sıkıntımız var. Biz birçok kesimi, hain terör örgütünün silahlı bir terör örgütü olduğuna inandıramıyordu. İddianamemizde bu iddiamızı destekleyecek çok doyurucu belgeler bulamadık ama bu hainler 15 Temmuz gecesi kendi kendilerine deşifre ettiler. Silahsız halkın üzerine saldırarak gerçekten ne kadar zalim bir silahlı terör örgütü olduklarını göstermiş oldular."

"Bu örgüt, gerçekten göz korkutucu bir örgüt, müthiş bir yapılanma. Dünya tarihinde bu kadar güçlü bir terör örgütlenmesi ben bilmiyorum. Terör örgütü mensubu dediğiniz insanlar, asker, hakim, savcı, general, müsteşar. Biz 15 Temmuz öncesinde bunu inandırmakla zorlandık kamuoyuna. Artık Türk toplumunun vizcdanında asla ve asla yer yok. Darbe 5-10 yıl içerisinde mümkün değil ama su uyur düşman uyumaz. Elbette tekrar palazlanma ihtimalleri var."

HABERTÜRK