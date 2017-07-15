15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Doğan'ın 15 Temmuz günü en zor seçimi

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Doğan'ın 15 Temmuz günü en zor seçimi
15 Temmuz gecesi Marmaris'ten kalkan helikopterde yer kalmayınca Özel Kalem Müdürü Doğan'ın ailesini orada bıraktığı ortaya çıktı.
Doğan'ın 15 Temmuz günü en zor seçimi Doğan'ın 15 Temmuz günü en zor seçimi Doğan'ın 15 Temmuz günü en zor seçimi

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları ile beraber Marmaris'teydi. Darbe girişimini öğrenen Erdoğan, hızla istanbul'a hareket etme kararı almıştı. O gece Erdoğan helikopterle havalimanına geçmiş oradan da uçakla İstanbul'a hareket etmişti. 

Helikopterle havalimanına geçileceği an, orada bulunanlardan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan için en zor seçimi yapma anı gelmişti. Çünkü helikopterde yeteri kadar yer yoktu. O an kritik bir karar veren Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kahramanlık yaparak eşini ve kızını bıraktı.

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