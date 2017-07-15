15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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TBMM başkanı açıkladı! Bakın CHP'li vekil ne demiş

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TBMM, '15 Temmuz' özel gündemi ile toplandı. TBMM başkanı İsmail Kahraman o geceyle ilgili bilinmeyen bir ayrıntı
TBMM başkanı açıkladı! Bakın CHP'li vekil ne demiş
TBMM başkanı açıkladı! Bakın CHP'li vekil ne demiş TBMM başkanı açıkladı! Bakın CHP'li vekil ne demiş TBMM başkanı açıkladı! Bakın CHP'li vekil ne demiş

TBMM, '15 Temmuz' özel gündemi ile toplandı. Açılışı TBMM başkanı İsmail Kahraman yaptı. Kahraman 15 Temmuz gecesi AK Parti milletvekili Ahmet Gündoğdu ve CHP'li Özgür Özel arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

"Demokrasi nöbeti tutan asil milletime şükranlarımı sunuyorum. Canını feda etmekte bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir.  Türkiye'miz sosyal, toplumla bütünleşen, laik, halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir. 15 Temmuz  günü Türkiye her kurumu ile başarılı bir sınav verdi. Sizlerin içinde bulunduğu 26. dönem görevini layığı ile gerçekleştirdi.İnsan suya düştüğü için değil sudan çıkamadığı için boğulur. Biz suda çırpınmadık. Ortak irade ortaya koyduk. Tarih cesareti olmayanın başarısı olmayacağını bize öğretti. Darbe girişiminin başladığını görür görmez Meclis'i açma kararı verdim. Cumartesi günü bir gün sonra TBMM'yi toplantıya çağırma yetkimi kullandım. Örnek bir olağanüstü toplantı yaptık.

KADERDE MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ GİYMEK DE VARMIŞ

"Ahmet Gündoğdu Bey geldi, Özgür Bey'e dedi ki, ben ceketimi sana vereyim, olur sana dedi, Özgür Özel Bey aldı, güzel bir konuşma yaptı, "Kaderde milli görüş gömleğini giymek de varmış" dedi. Gerektiğinde bir yumruk halinde bir araya geliriz. 15 Temmuz bunun bir ispatıdır."

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