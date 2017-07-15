Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! 15 Temmuz'a fitne

Bahçeli TBMM'deki özel oturumda 'Birbirimize düşersek ya bizi bu vatandan söküp atacaklar ya da burada bizi gömük üzerimizden aşacaklardır' uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'nin İngilizce'den çevirdiği yazısında Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz krizini, gücü kendi elinde toplamak için kullandığını ifade etti:

15 TEMMUZ İÇİN SKANDAL SÖZLER

"Bir sonraki gün Türkiye için yeni bir demokrasi döneminin başlangıcı olabilirdi. Ancak son bir yıl içinde Türkiye demokrasisi neredeyse bir diktatörlük rejimine dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu krizi kullanarak olağanüstü hâl ilan etti ve tüm muhalif seslere karşı bir tasfiye hareketi başlattı ve kararnamelerle (ülkeyi) yönetmeye başladı."

CHP LİDERİ KENDİ ÜLKESİNE YABANCI

"Türkiye'de Demokrasinin tüm bu unsurları geçtiğimiz yıl Türkiye'de zayıfladı. Olağanüstü hal ortamında yapılan ve seçim kanununu ihlal eden gayrimeşru bir referandum ile iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, demokratik ülkelerdeki örnekleri ile hiçbir benzerliği olmayan, nevi şahsına münhasır bir politik sistemi bastırarak, otoriter bir devlet ortaya çıkardı."

"GENELKURMAY BAŞKANI VE MİT GENEL MÜDÜRÜ SORGULANMADI"

"İkinci olarak, bu darbe girişimin gerçek bir demokrasiye dönüşmesini istiyorsak, 15 Temmuz gecesi tam olarak ne olduğunun da ortaya çıkarılması gerekiyor. Ancak bizim bu yöndeki çabalarımızın önü hükümet tarafından kesildi. Bu amaçla kurulan parlamento komisyonu, Genelkurmay Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü'nü sorgulayamadı."