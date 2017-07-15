15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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HDP'li vekile tokat gibi cevap

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HDP'li vekile tokat gibi cevap
TBMM Başkanı ismail Kahraman, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'ın TBMM'de şov yapmasına izin vermedi.
HDP'li vekile tokat gibi cevap HDP'li vekile tokat gibi cevap HDP'li vekile tokat gibi cevap

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunda konuşan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, "16 Temmuz tarihinde partimiz bu kürsüden darbelerin sadece askeri olmayabileceğini ifade etmişti. Ancak hemen akabinde darbe bir lütuf olarak görülmüş ve OHAL ilan edilmiştir. Darbeler illa ki askeri apoletlerle yapılacak değildir. Dünya tarihinde demokratik işleyişe yönelik kravatlı darbelerin örnekleri vardır. Türkiye'nin son bir yılı da bunun örneklerinden biridir. 20 Temmuz ile OHAL'le beraber bir darbe daha gerçekleştirilmiştir. Eşbaşkanlarımız, belediye başkanlarımız tutuklanmıştır. Belediyelerimize kayyum atanmıştır, kamu çalışanları işlerinden olmuştur. Sivil bir darbe ile parlamento ve yargıya adeta el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasını şova çevirmesi ve Türkiye'de tutsak ve esir olduğunu iddia etmesi Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın tepkisini çekti.

TOKAT GİBİ CEVAP

Meclis Başkanı Kahraman Yıldırım'ın sözlerine sert bir şekilde cevap vererek,  "Sayın Yıldırım, Türkiye'de tutsak yok.Hukuki terimlerle konuşun. Yargılama ve mahkum vardır Bu noktada buna benzer sözler milli birlik ve bütünlüğü zedeleyen sözlerdir. Türkiye anarşizme müsaade etmeyecek bir ülkedir. " dedi. 

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