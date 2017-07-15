ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?

ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde FETÖlideriyle yaptığı röportajı yayınladı. Gazete kullandığı fotoğraflarla adeta FETÖ'nün değirmenine su taşıdı.
FETÖ'CÜLERE MESAJ!
Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor.
SECCADEYE AYAKKABIYLA BASTI
Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası.
ŞEHİT KELİMESİNİ KULLANMADI
15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.
İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar: