15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:38Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:43Yatsı 22:29
    • 34°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 31°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 39°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 105.176 0.93
  • Altın: 139,841 0.19
  • Dolar: 3,5315 -1.06
  • Euro: 4,0468 -0.47

ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?

»
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, FETÖ lideriyle yaptığı röportajla yeni bir skandala imza attı.
ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?
ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı? ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı? ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?

ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde FETÖlideriyle yaptığı röportajı yayınladı. Gazete kullandığı fotoğraflarla adeta FETÖ'nün değirmenine su taşıdı.

FETÖ'CÜLERE MESAJ!

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. 

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASTI

Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası.

ŞEHİT KELİMESİNİ KULLANMADI

15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar:

5uzb7_1500115885_8321.jpgietcn_1500115903_4283.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'in 15 Temmuz rahatsızlığıAbdüllatif Şener'in 15 Temmuz rahatsızlığıParti kurduktan sonra girdiği ilk seçimde milletin tokadını yiyen Abdüllatif Şener, 15 Temmuz hanin darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir mesaj yayınladı.
ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, FETÖ lideriyle yaptığı röportajla yeni bir skandala imza attı.
İlk kez konuştu! Bu kadar erken beklemiyordukİlk kez konuştu! Bu kadar erken beklemiyorduk15 Temmuz'da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı görevinde bulunan Harun Kodalak ilk kez konuştu.
Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!TSK, Halep'in kuzey kesiminde Türkiye sınırı yakınlarında Bersaya Dağı'ndaki terör örgütü PYD mevzilerini toplarla bombaladı. Bombalamada beş teröristin yaralandığı bildirildi.
15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı kızdıran teklif15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı kızdıran teklifCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesi belkide en çok kaldığı otelin sahibi Yazıcı tarafından yapılan teklife kızdı.
CHP yine karar değiştirdi! Programa katılmıyorlarCHP yine karar değiştirdi! Programa katılmıyorlarCHP, TBMM'deki programda değişiklik yapılmasının ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı.
  • FETÖ'cü darbecilerin alkışlandığı tek yer15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:40
  • Manisa’da15 Temmuz operasyonu: 250 gözaltı kararı15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:15
  • Başaramayacaksınız, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
  • İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:15
  • Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar...15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:58
  • Kalleş infaz! Baba ile oğlunu kaçırıp öldürdüler15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50
  • Karanlık geceden aydınlık şafağa!15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:25
  • Başsavcı açıkladı! 102 bin kişilik liste geldi15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:00
  • Barış Dedebağı'nın kahramanlık görüntüleri unutulmuyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:35
  • Cumhurbaşkanı'nın darbe gecesi kritik anları15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri