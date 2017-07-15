15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Büyük rezalet! Terim mekan bastı

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Büyük rezalet! Terim mekan bastı
İki damadı ve bir koruması ile birlikte damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Fatih Terim, hem Yüzevler'in sabihini hem de 5 çalışanını darp etti.
Büyük rezalet! Terim mekan bastı Büyük rezalet! Terim mekan bastı Büyük rezalet! Terim mekan bastı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da ortalığı birbirine kattı. İki damadı ve bir koruması ile birlikte damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, hem Yüzevler'in sabihini hem de 5 çalışanını darp etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu kavga sonrasında, yaralılar darp raporu aldı, karakola giderek şikayette bulundu.

Tarih; 14 Temmuz 2017... Yer; Alaçatı... Yüzevler ve Beeves adlı iki komşu restoran... Yüzevler'in sahibi Selahattin Aydoğdu... Beeves'in sahibi ise Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin...

Çetin, komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan bir paravan çeker. Ancak bu durum kim olduğu bilinmeyen bir şahıs tarafından şikayet edilir. Çetin, şikayetçinin Aydoğdu olduğunu iddia eder ve durumu kayınpederi Fatih Terim'e anlatır.

Fatih Terim, saat 20:45'te Aydoğdu'yu arar ve sorar:

- "Neden sıkıntı çıkartıyorsun..."

Aydoğdu ise kendisinin şikayet etmediğini, AVM yönetiminin görsel dokuyu bozduğu için bu paravana izin vermediğini söyler. Ancak Terim'in telefondaki tutumundan rahatsız olduğu için de, şu cevabı verir:

- "Şikayetçi olan ben değilim. Fakat tavrınız hoş değil. Sizden çekinmem."

Bu cevap üzerine sinirlenen Terim, Aydoğdu'yu yanıtlar:

- "Şu an Bodrum'dayım. Bekle, Alaçatı'ya geliyorum..."

Aydoğdu da cevap verir:

- "Tehdit etme, gel..."

Saatler 01:00'i gösterirken; Fatih Terim, iki damadı Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve koruması olduğu ileri sürülen sakallı bir şahısla birlikte Alaçatı'ya restoranların olduğu bölgeye gelir.

Bu andan sonra gelişenler, Aydoğdu'nun ifadelerine göre şöyle:

Terim ve yanındakiler, restorana bahçe duvarından atlayarak girerler. Bu esnada Aydoğdu, "Hocam, müşteriler var. Gelin içeride başbaşa görüşelim" der. Ancak ortam gergindir ve bir anda kavga başlar. Volkan Bahçekapılı'nın mekandaki sandalyeleri sağa sola fırlattığı, kavgada Yüzevler'de çalışan 5 kişinin yaralandığı öğrenilir.
Kavga bittikten sonra Terim ve yanındakiler mekandan uzaklaşır. Darp edilen 5 çalışan önce hastaneye giderek darp raporu alır; ardından da Aydoğdu ile birlikte karakola giderek ifade verirler ve Terim, iki damadı ve bir korumasından şikayetçi olurlar.

Fatih Terim cephesinin de dün sabah saatlerinde karakola giderek ifade vereceği söylenir. Ancak bu konuda yetkililer, bir açıklama yapmazlar.
Olayın ardından aracılar devreye girerler ve gece boyunca Aydoğdu'yu arayarak şikayetini geri çekmesini isterler. Ancak bu telefonlara olumlu yanıt vermeyen Aydoğdu, aynen şunları söyler:

- "Geri adım atmam. Çünkü haksız olan ben değilim. Fatih Terim ve yanındakiler rüzgâr yapmaya gelmişler. Keşke delikanlı gibi görüşseydiler. Asıl maç şimdi başlıyor."
Olayın bir yanında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim var.

Diğer tarafta ise Selahattin Aydoğdu... Peki Aydoğdu kimdir?

Aydoğdu; TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi...

Aydoğdu; Fatih Terim'in hemşehrisi ve Adana Demirspor Kulübü eski başkanı...

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