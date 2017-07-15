15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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İsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadı

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İsrail makamları, dün Mescid-i Aksa’da yaşanan çatışmaların ardından kutsal mabedi bugün de kapalı tutarak, ezan okunmasına ve namaz kılınmasına izin vermedi.
İsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadı
İsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadı İsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadı İsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadı

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, “İsrail hükümeti ikinci günde de Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına, ezan okunmasına, imam ve hatiplerin girişine izin vermedi.” dedi.

Kudüs’ün 1967’deki işgalinden bu yana böyle bir durumun olmadığına vurgu yapan Şeyh Sabri, “Kudüs’ün işgalinden bu yana görülmemiş bir durum bu. İsrail’in bu yöndeki önlemlerini reddediyor ve derhal buna son vermesi çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’teki Eski Şehir çevresindeki surların kapılarını halkın girişine kapatmasına da tepki göstererek şunları söyledi:

"İsrail, halkı toplu olarak cezalandırıyor ve yaşamlarını zorlaştırarak eziyet ediyor. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Mescid-i Aksa’nın, Eski Şehrin ve buraya çıkan yolların kapatılmasını kınıyoruz." 

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