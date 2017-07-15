Türkiye Halep’in kuzey kesiminde Türkiye sınırı yakınlarında Bersaya Dağındaki PYD mevzilerini toplarla bombaladı. Bombalamada beş militanın yaralandığı bildirildi.
15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!
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