15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!

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Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!
TSK, Halep'in kuzey kesiminde Türkiye sınırı yakınlarında Bersaya Dağı'ndaki terör örgütü PYD mevzilerini toplarla bombaladı. Bombalamada beş teröristin yaralandığı bildirildi.
Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu! Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu! Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!

Türkiye Halep’in kuzey kesiminde Türkiye sınırı yakınlarında Bersaya Dağındaki PYD mevzilerini toplarla bombaladı. Bombalamada beş militanın yaralandığı bildirildi.

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