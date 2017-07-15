15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:38Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:43Yatsı 22:29
    • 28°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 105.176 0.93
  • Altın: 139,841 0.19
  • Dolar: 3,5315 -1.06
  • Euro: 4,0468 -0.47

Erdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılar

»
Erdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gitti.
Erdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılar Erdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılar Erdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılar

Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a giderken F-16 uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı. 

HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Özel uçakla saat 16.25'de İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına gelmeden önce, bir polis helikopteri devamlı olarak havalimanı çevresinde uçtu. Bu arada bir süre önce duvarla çevrilen Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmadı.

xoavx_1500130280_7895.jpg

Uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan helikoptere, iki askeri helikopter öncülük etti. Erdoğan'ı taşıyan helikopter, saat 16.45'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

bti2y_1500130295_0987.jpg

Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüye yürüdüCumhurbaşkanı Erdoğan köprüye yürüdüCumhurbaşkanı Erdoğan, gazi ve şehit aileleriyle Kısıklı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Köprüde toplanan vatandaşları selamladı.
Tüyleri diken diken eden Türkiye mesajıTüyleri diken diken eden Türkiye mesajıTürkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi..
Erdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılarErdoğan'ı bir an yalnız bırakmadılarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gitti.
Türkiye 4. nesil savaşın tam ortasında!Türkiye 4. nesil savaşın tam ortasında!Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bugün Türkiye adı konmamış ve konmayacak 4. Nesil (asimetrik) savaşın tam göbeğinde, etkisi ve tehdidi altındadır." dedi.
Abdüllatif Şener'in 15 Temmuz rahatsızlığıAbdüllatif Şener'in 15 Temmuz rahatsızlığıParti kurduktan sonra girdiği ilk seçimde milletin tokadını yiyen Abdüllatif Şener, 15 Temmuz hanin darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir mesaj yayınladı.
ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?ABD gazetesinde FETÖ rezaleti! Bu neyin mesajı?15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, FETÖ lideriyle yaptığı röportajla yeni bir skandala imza attı.
  • İlk kez konuştu! Bu kadar erken beklemiyorduk15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:55
  • Türk topçusu, Bersaya'daki PYD mevzilerini vurdu!15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:36
  • 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı kızdıran teklif15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:05
  • CHP yine karar değiştirdi! Programa katılmıyorlar15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:04
  • FETÖ'cü darbecilerin alkışlandığı tek yer15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:40
  • Manisa’da15 Temmuz operasyonu: 250 gözaltı kararı15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:15
  • Başaramayacaksınız, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
  • İngiliz Büyülelçi 15 Temmuz gecesini anlattı15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:15
  • Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar...15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:58
  • Kalleş infaz! Baba ile oğlunu kaçırıp öldürdüler15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri