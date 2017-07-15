HDP ve CHP yine aynı safta! Kabul etmediler

Başbakan Yıldırım, Genel Kurula gelişinde milletvekili sıralarının önünde bulunan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili Yıldırım ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kürsüye çıkışında ve konuşmasının sonrasında alkışladı.



TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı. Özel gündemli toplantıda Meclisi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman yönetti.



Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım salona girdi.



AK Parti milletvekilleri, Genel Kurul Salonuna giren Başbakan Yıldırım'ı ayakta alkışlayarak karşıladı. Binali Yıldırım, milletvekili sıralarının önünde bulunan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile tokalaştıktan sonra Bakanlar Kurulu sırası yerine AK Parti Grubu sıralarına oturdu.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇANTA HEDİYE EDİLDİ



Genel Kurulda milletvekili sıralarına 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yayımlanan "Meclis Bülteni" ile darbe girişiminin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, yabancı heyet başkanları ve temsilcilerinin yaptığı geçmiş olsun ziyaretlerinin yer aldığı fotoğraf albümü, "millet darbeye dur dedi"yazılı, içinde 15 Temmuz gecesine ait görüntülerin olduğu flash bellek, fotoğraflarla 15 Temmuz'un anlatıldığı albüm ve "15 Temmuz 2016" yazılı şapkanın bulunduğu çanta konuldu.



Çantada özel bir kutu içerisinde, 15 Temmuz'a ilişkin görüntülerin bulunduğu kartpostallarla bunların konulması için şövale de yer aldı. CHP ve HDP milletvekilleri, bu çantaları da almayı kabul etmedi.