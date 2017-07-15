Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 15 Temmuz mesajında, "Tam bir yıl önce, hain darbe teşebbüsünü canlarını feda ederek önleyen kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah aziz milletimizi daima mutlu ve devletimizi payidar etsin" dedi.
15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı
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