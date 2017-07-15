Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüye yürüdü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için milyonlarca vatandaş, törenlerin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne adete akın etti.
Anadolu Yakası’nda Çengelköy, Beylerbeyi, Altunizade bölgelerinde toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye doğru yürüdü.
ERDOĞAN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARIYLA YOLA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'dan şehit yakınları ve gazilerimizle yola çıktı.
KONUŞMA 22:30'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da 22.30'da olacak.
Bu saat darbe girişiminin İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerlerce başlatıldığı anı temsil ediyor.