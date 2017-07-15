15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:38Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:43Yatsı 22:29
    • 28°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 105.176 0.93
  • Altın: 139,841 0.19
  • Dolar: 3,5315 -1.06
  • Euro: 4,0468 -0.47

Türkiye dünyada manşetlere oturdu

»
Türkiye'de milyonların katıldığı tören BBC, CNN ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.
Türkiye dünyada manşetlere oturdu
Türkiye dünyada manşetlere oturdu Türkiye dünyada manşetlere oturdu Türkiye dünyada manşetlere oturdu

Erdoğan'ın tören alanına gelişini canlı veren BBC, inanılmaz bir görüntüyü ekrana getirdi.

Başta İstanbul ve diğer şehirlerde milyonların sokağa döküldüğü bugün, Türkiye dünya medyasında ilk haber oldu. Canlı yayına geçen BBC, tören alanının muhteşem bir görüntüsünü ekrana getirdi. BBC, ayrıca, Erdoğan'ın tören alanına varışını da naklen verdi. 

bxwm4_1500143568_1652.jpg

'DEV MİTİNG' DİYE SERVİS ETTİ

'15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın edenleri manşetine taşıyan BBC, 'Türkiye'deki darbe girişiminin yıldönümünde dev miting' başlığını kullandı, manşete ellerindeki Türk bayraklarını sallayan kalabalığın fotoğrafı eşlik ediyor.

Gelişmeleri canlı blogla aktaran BBC'nin Türkçe edisyonu ise, köprünün Anadolu yakasının binlerce kişiyle dolduğunu ve insanların akın akın gelmeye devam ettiğini bildiriyor. BBC'ye konuşan Zübeyde Kaynak, "Tüylerimiz bugün burada olduğumuz için diken diken" diyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye dünyada manşetlere oturduTürkiye dünyada manşetlere oturduTürkiye'de milyonların katıldığı tören BBC, CNN ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.
Avrupa'dan Erdoğan'a haddi aşan mektupAvrupa'dan Erdoğan'a haddi aşan mektupİsveç'te yayınlanan 32 gazetenin genel yayın yönetmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yayınladıkları ortak açık mektupla tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.
İsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadıİsrail zulmü! İlk kıblede bugün ezan okunmadıİsrail makamları, dün Mescid-i Aksa’da yaşanan çatışmaların ardından kutsal mabedi bugün de kapalı tutarak, ezan okunmasına ve namaz kılınmasına izin vermedi.
15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimiİngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.
Tahran’da sızıntı paniğiTahran’da sızıntı paniğiİran Devrim Muhafızları’nın Türkiye’ye siber saldırı düzenlemek için bir tim kurduğu iddialarını gündeme gelmesinin ardından açığa düşen Tahran yönetimi panikledi.
ABD'den yeni Bağdadi çıkışıABD'den yeni Bağdadi çıkışıABD Savunma Bakanı Jim Mattis, aksini tespit etmedikleri sürece DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin yaşadığını kabul edeceklerini söyledi.
  • ABD'den 15 Temmuz açıklaması!15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:04
  • Dünya için çok kötü haber! Türkiye’yi de vuracak14 Temmuz 2017 Cuma 16:45
  • Silahların gölgesinde namaz!14 Temmuz 2017 Cuma 15:27
  • Geri vites yaptılar! 4 Arap ülkesi o koşuldan vazgeçti14 Temmuz 2017 Cuma 12:50
  • Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor14 Temmuz 2017 Cuma 10:45
  • FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş14 Temmuz 2017 Cuma 10:15
  • Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş14 Temmuz 2017 Cuma 08:32
  • Almanya'dan şaşırtan PKK kararı14 Temmuz 2017 Cuma 08:13
  • Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman vefat etti14 Temmuz 2017 Cuma 07:30
  • Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye kararı!14 Temmuz 2017 Cuma 00:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri