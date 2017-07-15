Başbakan hainlere meydan okudu! Ey gafiller...

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli başlıklar:



-Tam burada, o karanlık gecede 34 kahramanımızı şehit verdik. İstanbul'un Çorum'un Gaziantep'in evlatları vatanları için şehit düştü.



'YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



-Köprünün Anadolu yakasında, bu mekanda anıt inşa ettik. Şehitlik Parkı yaptık, bu parka 250 selvi ve gül ağacı dikildi. Ağaçların künyesinde şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Burayı ziyaret edip, salalar okuyabileceğiz. Şehitlerimizi hikayelerini yaşatmaya devam edeceğiz."



-Alçak ve hainleri sevindirmeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu topraklarımızın her karışı aziz şehitlerimizin kanıyla alınmıştır. Ecdad bu vatan toprağını çiğnetmemiştir. Bu topraklar 80 milyonun canının bir parçasıdır.



'BAŞKOMUTANIMIZ FIRSAT VERMEDİ'



-Liderimiz, başkomutanımız 15 Temmuz'da meydana inmiş ve gözü dönmüş hainlere fırsat vermemiştir.



-Ey gafiller! Çanakkale Boğazı'nı geçemediniz, İstanbul Boğazı'n mı geçeceğinizi zannettiniz.