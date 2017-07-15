Başbakan hainlere meydan okudu! Ey gafiller...

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
-Tam burada, o karanlık gecede 34 kahramanımızı şehit verdik. İstanbul'un Çorum'un Gaziantep'in evlatları vatanları için şehit düştü.
'YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
-Köprünün Anadolu yakasında, bu mekanda anıt inşa ettik. Şehitlik Parkı yaptık, bu parka 250 selvi ve gül ağacı dikildi. Ağaçların künyesinde şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Burayı ziyaret edip, salalar okuyabileceğiz. Şehitlerimizi hikayelerini yaşatmaya devam edeceğiz."
-Alçak ve hainleri sevindirmeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu topraklarımızın her karışı aziz şehitlerimizin kanıyla alınmıştır. Ecdad bu vatan toprağını çiğnetmemiştir. Bu topraklar 80 milyonun canının bir parçasıdır.
'BAŞKOMUTANIMIZ FIRSAT VERMEDİ'
-Liderimiz, başkomutanımız 15 Temmuz'da meydana inmiş ve gözü dönmüş hainlere fırsat vermemiştir.
-Ey gafiller! Çanakkale Boğazı'nı geçemediniz, İstanbul Boğazı'n mı geçeceğinizi zannettiniz.
- Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşuyorBekir Bozdağ'dan 'Hero tişörtü' açıklamasıMerak konusuydu! Abdullah Gül de köprüdeŞehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılarBaşbakan hainlere meydan okudu! Ey gafiller...Türkiye dünyada manşetlere oturduTürkiye'nin her yerinden on binler oraya koştuÜnlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeCumhurbaşkanı Erdoğan köprüye yürüdüAbdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:43 Güneş 05:38 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:43 Yatsı 22:29
- 28°C Adana
- 33°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 25°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 25°C Ankara
- 28°C Antalya
- 22°C Artvin
- 30°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 105.176 0.93
- Altın: 139,841 0.19
- Dolar: 3,5315 -1.06
- Euro: 4,0468 -0.47
Başbakan hainlere meydan okudu! Ey gafiller...
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar
- Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
- Büyük rezalet! Terim mekan bastı
- Aynı evi satın almak isteyenler arasında çatışma!
- Doğan'ın 15 Temmuz günü en zor seçimi
- İşte 15 Temmuz'un ilk şehidi
- Cezaevinden firar edip bir de tweet attı
- Halisdemir neden Semih Terzi'yi başından vurdu?
- Salâların şahit olduğu direniş: 15 Temmuz
- Canan Karatay'ın başı çok ağrıyacak!
- "Vatana değil bir bacak, canımız feda"
- Münevver cinayeti! 700 bin Euro'ya ne oldu?
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.