Türkiye'nin her yerinden on binler oraya koştu

Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaptığı kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, ilçeye bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan kabrini ziyaret için Konya'dan Kilis'e, Bilecik'ten Şanlıurfa'ya ülkenin dört bir yanından gelen 7'den 70'e çok sayıda vatandaş, gözyaşı döküp dua ediyor.

Konya'dan ziyarete gelen Mehmet Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir için Konya'dan ailesi ile Çukurkuya'ya geldiklerini belirterek, "O bizim gururumuz, üzerimizde bir yük vardı, onu buraya bırakmak için geldik. Bizim vatanımızı bu çocuk kurtardı." dedi.

Fransa'da yaşayan Davut Çavdar da (37) tatil için geldiği memleketinde Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"ALLAH ÖMER HALİSDEMİR'DEN RAZI OLSUN"

Geçen yıl tatillerinin 15 Temmuz'la aynı güne denk geldiğini, darbe girişimi olduğunu duymalarına rağmen hiç tereddüt etmeden Fransa'dan Türkiye'ye doğru hareket ettiklerini anlatan Çavdar, "Kardeşimi ziyarete geldik, vatanımızı kurtardı. Burada olduğumuz sürece her zaman geliyoruz. Biz ona borçluyuz. Buraya geleceğimiz zaman bu olay oldu. Darbe girişimini duymamıza rağmen yine de yola çıktık. Ülkemiz olmazsa biz nereye geleceğiz? Allah, Ömer Halisdemir'den razı olsun. Bizler ülkemizin kıymetini çok iyi biliyoruz. Umarım burada yaşayanlar da biliyorlardır." ifadelerini kullandı.

1 NUMARALI KAHRAMAN ERDOĞAN'DIR

Ahmet Adil Acarlıoğlu ise Kilis'ten özellikle Ömer Halisdemir'i ziyaret için geldiklerini dile getirerek, "Bizim için çok önemli bir gün. Bu yüce kahramanlar olmasaydı ülkemiz işgale uğrayacaktı. Allah, Halisdemir gibi şehitlerimizden gazilerimizden razı olsun. 15 Temmuz'un en büyük şehidi Ömer, bir numaralı kahraman da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan darbenin üzerine gitti. Darbenin en yoğun olduğu İstanbul'a indi, kaçmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞEHİDİMİZ İÇİN GELDİK"

Bilecik'ten gelen Enes Güzel de bu memlekette binlerce Ömer Halisdemir olduğunu vurgulayarak, Halisdemir'i hiç unutmayacaklarını ifade etti.

"Biz ondan razı olduk, Allah da ondan razı olsun" diyen 60 yaşındaki Hediye Sert ise "Yattığı yer nur olsun. Sırf şehidimiz için geldik. Yüzümüzün akı oldu. Böyle zamanlarda gelinmez de ne zaman gelinir. Beni de çağırsalar ben de aynı şeyi yapardım, oralara yakın olsak biz de giderdik." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan ailesiyle gelen 8 yaşındaki Sara Çıplak da tarlalarda çalışmak için geldikleri Niğde'de Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Ömer Halisdemir'in bir kahraman olduğunu belirten Çıplak, "O bir kahraman, bütün polislerimizi, ülkemizi o korudu. Onunla gurur duyuyoruz. Ömer Halisdemir bizi hep korudu anamız, babamız oldu. Onu çok seviyoruz, onunla gurur duyuyoruz." dedi.

Sude Naz Dinç (10) de "Ömer Halisdemir olmasaydı şu anda burada olamazdık, o haini başından vurarak ülkeyi tekrar bize kazandırdı. Bu vatanı kimse elimizden alamaz." ifadelerini kullandı.