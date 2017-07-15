Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı işadamı Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar ile birlikte , 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken çektiği fotoğrafı Twitter adresinden paylaştı. Altına da "15 temmuz Şehitler Köprüsü yolunda..." yazdı.
15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar
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