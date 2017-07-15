15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar

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Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kızı Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdükleri sırada çektikleri fotoğrafı paylaştı.
Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı işadamı Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar ile birlikte , 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken çektiği fotoğrafı Twitter adresinden paylaştı. Altına da "15 temmuz Şehitler Köprüsü yolunda..." yazdı.

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