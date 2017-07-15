Merak konusuydu! Abdullah Gül de köprüde

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne çok sayıda siyasi isim de katılırken bu isimler arasında dikkat çekenlerden biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katılmak için Nakkaştepe'den yürüyerek alana geldi.

Erdoğan, anma töreni için kurulan platformdan eşi Emine Erdoğan ile birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, selamlamanın ardından şehit yakınları ve gazilerin oturduğu protokole geçti.İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor.



ABDULLAH GÜL VE ÇİLLER

Törene, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, spor, sanat ve iş dünyasından bazı isimler de katıldı. Özellikle Abdullah Gül'ün düzenlenen anma etkinliğine katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu.