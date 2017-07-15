15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Bekir Bozdağ'dan 'Hero tişörtü' açıklaması

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Bekir Bozdağ'dan 'Hero tişörtü' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programının canlı yayında Muğla'da darbeci sanıkların "Hero" yazılı tişört giymesini değerlendirdi.
Bekir Bozdağ'dan 'Hero tişörtü' açıklaması Bekir Bozdağ'dan 'Hero tişörtü' açıklaması Bekir Bozdağ'dan 'Hero tişörtü' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci sanıkların Hero yazılı tişört giymesiyle ilgili, "Cezaevi yönetiminin böyle bir şey vermesi söz konusu değil. Ama burada çok bilinçli bir tercih olduğunu biz düşünüyoruz. Fakat işin arka planı nedir o soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır ve biz ona göre ihmali, kusuru olan kimse onlarla ilgili de ayrıca bir müeyyide uygulayacağız" dedi

 Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tişört olayı ile ilgili biz hemen tahkikat başlattık. Hemen kontrolör görevlendirdik. Cezaevi müdürü başta olmak üzere oradaki görevlilerin hepsiyle ilgili bir tahkikat başladı. Henüz sonucu bize gelmedi ama bizzat dün gitti arkadaşlar. Cezaevi yönetiminden verilen bir şey yok. Aileler getiriyor cezaevi yönetimi ona veriyor veya onun almak istediği bir şey varsa oradan alıyor. Cezaevi yönetiminin böyle bir şey vermesi söz konusu değil. Ama burada çok bilinçli bir tercih olduğunu biz düşünüyoruz. Fakat işin arka planı nedir o soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır ve biz ona göre ihmali, kusuru olan kimse onlarla ilgili de ayrıca bir müeyyide uygulayacağız. Cezaevlerinde bundan sonraki süreçte resim, işaret yazı yazan mesaj içerikli olan hiçbir şeyi mahkemelere giderken giymesine artık izin verilmeyecektir. Ona da bir kural getirildi."

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