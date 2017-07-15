Mustafa Altıoklar içindeki kini kustu! Milyonlarca vatandaşa iğrenç hakaret

Yönetmen Mustafa Altıoklar, içindeki nefret ve kin duygusunu her fırsatta haince dile getirmeye devam ediyor. Altıoklar Twitter'dan mide bulandıran bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinliklerinin yapıldığı sırada yurt dışında ki hainlerin dışında bu durumu hazmedemeyen içimizdeki bazı zavallılar da içlerinde besledikleri kin ve nefreti kusmaya başladı.

Bunlardan birisi de yönetmen Mustafa Altıoklar. Twitter hesabından küstah ve alçakca açıklama yapmaktan kendisini alıkoyamayan Altıoklar, Türk halkına iğrenç bir şekilde hakaret etti.

Milyonların büyük bir coşku ile şehitlerimizi ve yazılan destanı unutturmamak ve anmak için sokaklara yollara döküldüğü bugünde Mustafa Altıoklar, attığı iğrenç mesajla büyük tepki gördü.

İşte yönetmen Altıoklar'ın Twitter'dan yaptığı o çirkin açıklama;