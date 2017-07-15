Muslera'dan 15 Temmuz paylaşımı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bir görüntü paylaşarak, “Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü…” ifadelerini kullandı.
Muslera’nın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bir görüntü paylaşarak, “Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü…” ifadelerini kullandı.
Muslera’nın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.