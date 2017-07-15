16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..

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Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..
Acun Ilıcalı yıllar önce TV8'i satın aldığında ilk yaptığı iş haber bülteni yayınlamayı kaldırmak olmuştu. Yıllardır haber vermeyen TV8 bu akşam 15 Temmuz özel yayınıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar.. Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar.. Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..

Yıllardır haber yayını yapmayan TV8 bu akşamı tamamen habere ayırdı.

Acun Ilıcalı yıllar önce TV8'i satın aldı. Habere karşı olduğunu söyleyen ve sadece eğlence programları yayınlamayı düşündüğünü açıklayan Acun Ilıcalı ilk iş ana haber ve tüm haber bültenlerini kaldırdı, TV8 haber merkezini dağıttı.

Yıllarca en önemli ve kritik gelişmeler sırasında bile TV8'de ya Survivor, ya O Ses Türkiye ya da filmler yarışmalar oldu ekranda. Bu sayede seçim geceleri bile TV8 eğlence programları ve yarışmalarıyla reyting listelerini salladı. Ancak 15 Temmuz darbesinin yıldönümünde Acun aldığı flaş kararla herkesi yine ters köşeye yatırdı.
Acun Ilıcalı 15 Temmuz gecesi yapılacak törenlerin ve konuşmaların özel yayınla TV8'de canlı yayınlanması talimatını verdi.

Kanal yönetimi de bu iş için eski haberci yeni reality program sunucusu Serap Paköz'ün ekrana çıkmasına karar verdi.  Kanalda haberci kadrosunda kimse bulunmadığı için, TV8 ekranlarında Müge Anlı benzeri program yapan Serap Paköz imdada yetişti.

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TV8 gece boyunca hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hem de Meclis binası önündeki törenleri canlı yayınla ekranlara taşıyor.

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Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..Acun Ilıcalı yıllar önce TV8'i satın aldığında ilk yaptığı iş haber bülteni yayınlamayı kaldırmak olmuştu. Yıllardır haber vermeyen TV8 bu akşam 15 Temmuz özel yayınıyla herkesi şaşkına çevirdi.
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