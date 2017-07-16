15 Temmuz zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak

İzmit'te, açılışı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'na gelecek nesillere aktarılmak amacıyla içerisinde 15 Temmuz sürecini anlatan materyaller konulduğu zaman kapsülü gömüldü.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan kapsülün 50 yıl sonra açılacağını söyledi.
İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı açıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.