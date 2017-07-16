16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göründüğünden ibaret değildir!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göründüğünden ibaret değildir!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye göründüğünden ibaret değildir' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göründüğünden ibaret değildir! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göründüğünden ibaret değildir! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göründüğünden ibaret değildir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde milyonlara hitap etti.

Terör örgütlerinin göründüğü yapılarından ibaret olmadığını, arkalarındaki güçleri çok iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye de göründüğünden ibaret değildir" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Karşımızdaki örgütler gördüğümüz yapılarından ibaret olmayabilir. Ancak şunu da bilsinler; Türkiye de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda bin 400 yıllık bir medeniyet birikimi var."

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