Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi yoğun ilgi görüyor.
Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının gündeminde ilk sırada bulunan "#Unutmayacağız" etiketi, dünya trend topic listesinde de üst sıralarda yer alıyor.
16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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"Unutmayacağız" dünya gündemine girdi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi yoğun ilgi görüyor.
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