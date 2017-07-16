16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Vatansız şehit Mustafa Cambaz

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Vatansız şehit Mustafa Cambaz
Türkiye, 15 Temmuz gecesi bir başka hikayeye tanık oldu: Mustafa Cambaz. Cambaz, Batı Trakya Türklerindendi ve vatansızdı.
Vatansız şehit Mustafa Cambaz Vatansız şehit Mustafa Cambaz Vatansız şehit Mustafa Cambaz

Şehit Mustafa Cambazi Batı Trakya’da Müslümanlara yapılan baskılara karşı çıkarak “Ben Yunan’a askerlik yapmam” dedi ve doğup büyüdüğü Gümilcine’den İstanbul’a geldi.

Askerin ve silahın karşısında halkın ve hakkın yanında olmayı seçen Mustafa Cambaz 15 Temmuz Gecesi şehadete yürümeden öncede attığı son sosyal medya mesajında "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz" diye yazdı.

Mustafa Cambaz, kayıt fotoğrafçısıydı. www.mustafacambaz.com adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe bir arşivi bulunuyor. Bu arşivi herkesin kullanımına ücretsiz olarak açmıştı.

Ağırlıklı olarak tarihi yapıları fotoğraflamış, pek çok araştırmacıya, sanat tarihi öğrencilerine gönüllü olarak katkıda bulunmuştu. Şehadetinden tam 1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı.

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