Erdoğan Meclis'teki duaya böyle eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki anma etkinlikleri sırasında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ettiği duaya böyle eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen TBMM'deki anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ettiği duaya eşlik etti.

MEHMET GÖRMEZ DUA ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de yaşamını kaybedenler için dua etti.

Mehmet Görmez törende yaptığı konuşmada, “Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi halas eyle Allah’ım” dedi ve ekledi:

“Birbirimizin hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bahşeyle Allah’ım. Tek yürek olmuş bir halde el açtık, dua ediyoruz Gazi Meclis’in önünde, sen birliğimizi daim eyle Allah’ım.”