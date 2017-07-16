ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'li Bakan, 'Bu sistemler hiçbir zaman NATO ile uyumlu olmayacak. Bu Türkiye'nin bağımsız biçimde vereceği bir karar' dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması yönündeki sorusuna, "Bu Türkiye'nin bağımsız bir biçimde vereceği bir karar" cevabını verdi.

Mattis bir NATO ülkesi olmasına karşın Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 almayı planlamasının Türkiye ve ABD arasında bir gerilime neden olup olmadığı sorusu karşısındaysa, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri alması halinde bu sistemlerin NATO'nun kendi sistemleriyle uyumlu olup olmayacağının soru işaretleri yarattığını söyledi.



"Bu sistemler NATO'nunkilerle hiçbir zaman uyumlu olmayacak" diye devam eden Mattis, şunları söyledi: "Türkler gerçekten S-400 füzeleri alacak mı? Bu sistemleri sadece bir bölgede mi kullanacaklar? Bu soruların cevaplarını beklemek gerek."