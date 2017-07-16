Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehitler Abidesi'nin açılışında demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti.

Destanların tek bir kahramanı olur. 15 Temmuz'un ise milyonlarca kahramanı var. Bizim yaptığımız o gece milldtimizle olmaktır. Kafa kafaya FETÖ'cü hainlere ve onları kullanan güçlere meydan okuduğumuz için bugün buradayız. Bu cesareti gösteremeyenler kontrollü darbe iftirası ile 15 Temmuz'u gölgelemenin, o gece verilen mücadeleye çamur atma çabası içinde. OHAL... Ne olacaktı? İstediği gibi at oynamaya devam mı edeceklerdi? Yarın bu konuyu görüşeceğiz ve Hükümetimize OHAL'ı uzatmanın teklifini yapacağız. Burada bizim devletimizi yıkmaya teşebbüs ediyorlar. Biz bu kararı verirken George'a mı soracağız, Hans'a mı soracağız? (İdam sloganları üzerine) Parlamenter sistem içinde geçerse bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım.

HALA BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR

AB'nin tavrı ortada 54 yıl geçti. Hala bizimle dalga geçiyorlar. Verdikleri sözü tutmazlar. Vize uygulaması, mültecilerle ilgili para... Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çaresi yok. O gece canları pahasına sokaklara dökülenleri görmeyenler FETÖ'den tutuklananlar için kendilerini parçalıyorlar. Hamburg G20'de bize hala onları soruyorlar. 250 şehidi sormuyorlar. Bugün 81 vilayette insanlar niçin sokakta bunu sormuyorlar.

HESABINI VERECEKLER, BUNUN LAMI CİMİ YOK

Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Sözde adalet, niçin bizim Hatay'da Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz yardımların ne yazık ki FETÖ'cüler tarafından önünün kesilerek MİT TIR'ları FETÖ'cü savcılar tarafından önleri kesiliyor ve ondan sonra sandıklarda ne var ne yok bakıyorlar. Bunların bakma yetkisi de yok ama anında ben yaptım oldu dediler bu işi de yaptılar. Ama şimdi içeride bunun hesabını verecekler bu işin lamı cimi yok. Şu anda yargıda bakıyorsunuz keyfi yerinde. Orada o mağdur mazlum şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Ben bugün söyledim. Sayın Başbakan da burada Adalet Bakanı da burada diyorum ki bunlara artık özel elbise giydirip mahkemelere de böyle gelmeleri lazım. Çünkü o mağdur o mazlum kardeşlerimizin hakkını almamız lazım. Neler oldu neler oluyor biz üzerimize düşeni yapmamız lazım. 15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini de unutmayacağız.

FETÖ İLE AYNI DİLİ KONUŞANLARI UNUTMAYACAĞIZ

Ben burada başta MHP Genel Başkanı olmak üzere 15 Temmuz ihaneti karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında darbecilerin yolları açmasıyla kendilerini güvenli evlere atıp çay kahve içerek olan bitenleri izleyenleri de unutmayacağız. Bugün parlamentodaydık özel oturum izledik. Ya özel oturumda bile hala ortalığı karıştırma gayreti içerisinde. Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım deyip de ilk kaçanları da unutmayız. Hasta denilen kişi hasta adam çıktı nasıl yürüyor bu adam bu yolları nasıl yürüyor biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulamayız hassas olacağız. Bunlar hasta falan değil, hepsi yalan. Türkiye düşmanları ile Pensilvanya ile aynı dili kullanarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz.

Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreğimizde hep yaşayacak. FETÖ'cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp giderken her gün tekrar tekrar ölecekler. FETÖ'cülere destek verenler de içeride dışarıda er yada geç tarihin kara defterine isimlerini yazdırarak çekilip gidecekler. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Hiç bir şehidimizin gazimizin kanı yerde kalmayacak. Şunu çok açık net söylemem lazım. Eğer bu şehitlerimizin intikamını alamıyorsak da bilesiniz ki Allah alacaktır bu kadar açık ortada.

UNUTMAYIN, KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ

Babasına 'Bu bizim de vatanımız değil mi baba' diyerek evine gitmeyen 9 yaşındaki emanetine sahip çıkmak bizim namus borcumuzdur. İşte karşımızdaki anıt da tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet yazıyor. Ve bu başlıklara uygun bir şekilde de orada bakıyorsunuz tek millet orada millet şekillendirilmiş tek devlet tam karşımda Cumhurbaşkanlığı forsu var, tek vatan da Anadolu haritamız, bayrakta da bayrağımız var. Bu anlamlı abide ile birlikte inşallah her yıl bu milli birlik gününde burada bir arada olacağız. Türkiye'nin bir daha böyle bir ihanet teşebbüsüne maruz kalmaması için kamu kuruluşlarımızdan STK'larımıza kadar hepimizin üzerine düşeni yapması şart. Herkes bilecek bu Haşhaşi'nin kim olduğunu bunu anlatmamız lazım. Türk milleti tarih boyunca hiç bir mücadeleden kaçmamıştır. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz 2023'te zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacak. Belki daha çok çalışacağız belki daha çok bedel ödeyeceğiz ama güçlü ve müreffeh Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Başarının formülü bellidir o da tam olarak karşımda şu anda.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ABİDESİ HAKKINDA

"15 Temmuz Şehitler Abidesi", terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktarmak ve sembolleştirmek amacıyla hazırlandı.

Anıtın çevre düzenlemesiyle 2 bin 500 metrekare alan kullanılırken, dört yanında Rabia işaretini temsilen tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazıldı.

İç bölümünde 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimlerinin yer aldığı anıtta, 125 ton çelik kullanıldı.

Milli mücadeleyi temsilen silüet şeklinde 81 insan heykelinin bulunduğu anıtın bir yüzünde Türk devletlerini temsil eden yıldızlar ve en üstte ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.

Abidenin tepesindeki 10 metrelik ay yıldız ise 7 bölgeyi temsilen 7 insan figürü taşıyor.