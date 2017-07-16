Milyonlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köpürüsü"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma etkiliğinde protokol sıralarında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı. Eski Başbakan Tansu Çillerde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliğine katıldı.
16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Tansu Çiller de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi
Milyonlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köpürüsü"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma etkiliğinde protokol sıralarında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı. Eski Başbakan Tansu Çillerde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliğine katıldı.
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