Erdoğan: OHAL kararı Pazartesi MGK'ya gelecek!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz en büyük ihanet gecesiydi. İdam parlamentodan geçerse bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım" dedi. OHAL ile ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Olağanüstü hal pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük ihanet ve darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir araya geliyoruz. O gece hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Darbecilerin karşısına dikilen her bir vatandaşımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet, özellikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor. Vakti, saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor.

Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi

İDAM SLOGANLARINA YANIT

Ben sizle kanaatimi paylaştım. Parlamentoya gelir. Ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Bana geldiğinde ben tereddütsüz onaylarım. Çünkü 250 şehidimizin ve milletimizin ahı var. Hans ne der george ne der ben dinlemem.

KONTROLLÜ DARBE DEMEK NASİPSİZLİKTİR

Bugün baktım (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor. Kimseyi aldatmayalım, bu olaya kontrollü darbe demek gerçekten bir nasipsizliktir, bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz Siz yoksa bu sürecin hala böyle devam etmesini mi istiyorsunuz Kusura bakma, olağanüstü hal pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız.Dünyanın değişik yerlerinde basşit bir mesele oluyor OHAL ilan ediyorlar. Fransa'da şöyle bir 15 kişi ölüyor, 1 yıl OHAL kararı alıyorlar. Bizim devletimizi yıkma operasyonu yapılıyor hala kontrollü darbeden bahsediliyor. Yazıklar olsun başka ne diyeceğiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde milletvekillerimiz ve milletimizle birlikte dualarla, salavatlarla, tekbirlerle açılmıştı. Aradan 96 yıl geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine milletvekillerimiz ve milletimiz tarafından aynı şekilde dualarla, tekbirlerle müdafaa edilmiştir."

EY FETÖ SENİN GİDECEĞİN YER VAR MI

Bu millete nasıl kıydınız, bu milleti nasıl parçaladınız Ey Feto, senin gideceğin yer var mı Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş kaldı mı Çalmadığın kapı kaldı mı Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler, oradan dünyayı idare ediyorsun. Kimse Pensilvanya'daki bu Feto'nun bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak üçüncüye hainlerin kim olduğunu anlatmalıyız, öğretmeliyiz ki herkes bilsin.

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRENE KADAR DURMAK YOK

15 Temmuz gecesi bu vatana kıymaya çalışanlar şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar. Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken bu Meclis milletimize hizmete devam edecek. Çünkü milletimize sözümüz var. Cumhurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, hükümetiyle, tüm resmi ve özel kurumlarımızla birlikte ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne bize ne Meclisimize ne hükümetimize ne de milletimize durmak, duraksamak, dinlenmek yoktur."

Bir gazimiz kaybettiği uzvunu umursamazcasına kaybetseydik bunu gelecek nesillerimize nasıl anlatırdık. Bacaksız kolsuz yaşayabilirim ama vatansız yaşayamam diyor. Ezan, bayrak, vatan aşkının en uysal kişiyi bile mitolojik bir kahramana çevirdiği bu ruh bu heyecan bu cesaret olduğu sürece Allah'ın izniyle kimse bu devleti yıkamaz bu milleti esir edemez.

BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR OLSUNLAR

"Darbeci soysuzlar da onları üzerimize salanlar da bundan sonra rahat yüzü göremeyecekler. Türk milleti mücadeleye alışkındır. Tarih boyunca bedelini ödemediğimiz hiçbir kazancımız olmamıştır. Zayıf düştüğümüzü sanarak bir sırtlan gibi üzerimize saldıran ama bu hastanın hala dimdik ayakta olduğunu görünce süklüm püklüm geri çekilenler de yaptıklarının bedelini ödemeye hazır olsunlar. Atalarımızın dediği gibi 'Keser döner sap döner gün olur hesap döner.' İnşallah o gün yakındır."

15 TEMMUZ GECESİ DOSTU DA DÜŞMANI DA GÖRDÜK

Hiçbir vatandaşımızın olmadığı yerlerde dahi büyükelçiliklerimizin ülkemizle irtibatlandırılan herhangi bir kuruluşa gidip tavrını ortaya koyan dostlarımız vardı. Savaş uçaklarının gürültülerinin altında samimiyetlerini bildirenler de günler sonra riyakarlıkla güya üzüntülerini dile getirenler de oldu. İsimlerini söylemiyoruz ama hepsini de biliyoruz.

Biz dostumuzu da biliyoruz düşmanımızı da biliyoruz. Daha önemlisi kim olduğumuzu nereden geldiğimizi nereye gittiğimizi biliyoruz. Adeta kurtlar sofrası olan bu coğrafyada ayakta kalan sadece bununla yetinmeyip her zaman en önde olan bir millet olduk.

Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi ihanetler göstermesin. Bu duygularla şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz'un yıl dönümünü ruhen gönülden yaşayan tüm siyasi hareketlerimize huzurunuzda şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni yapıldı. 15 Temmuz şehitleri adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okudu. Hainlerin Meclis'e attığı bombalar canlandırıldı, tüm şehitlerin fotoğrafları TBMM'ye yansıtıldı

400 BİN KİŞİ, 3 KİLOMETRELİK BAYRAK

Ankaralılar, Milli Birlik Yürüyüşü'yle akın akın Meclis önüne geldi. Valilik, yürüyüşe 400 bin insanın katıldığını duyurdu.

Ulus'taki Birinci Meclis binasından başlayan yürüyüş, Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam ederek TBMM'de sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, uzunluğu üç kilometreyi bulan Türk bayrağı ile şehitlerin fotoğraflarını taşıdı.