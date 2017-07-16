15 Temmuz dış basının manşetlerine taşındı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye genelinde yapılan anma törenleri dış basında büyük yankı bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin altı çizildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye genelinde yapılan anma törenleri dış basında büyük yankı bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin altı çizildi.

THE GUARDİAN: "İDAM CEZASINA DESTEK"

Habertürk'te yer alan habere göre The Guardian gazetesi, 15 Temmuz ile ilgili haberinde, "Erdoğan darbe girişiminin yıl dönümünde idam cezasına destek verdi" başlığını kullandı. Gazete, yüzbinlerce insanın 15 temmuz gecesi 36 kişinin öldüğü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeki anma törenine gittiğini yazdı.

WALL STREET JOURNAL

Dün terörist elebaşı Fethullah Gülen ile röportaj yapan Wall Street Journal gazetesi, "Uzlaşmazlıklar sürerken Türkiye darbe girişiminin yıldönümünü kutluyor" manşetini verdi. Haberde Türk yetkililerin 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle birliği ve demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan ulusal törenlere katıldığını belirtti.

INDEPENDENT

Independent gazetesi, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin anma törenlerinin şehitler anısına yapılan anıtın açılışıyla başladığını belirtirken miting ve yürüyüş yapıldığını yazarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, darbe girişimi gecesi saldırıya uğrayan TBMM'nin bombalanma saatinde konuşma yaptığının altını çizdi.

NYT: "DERİN BİR ETKİ BIRAKTI"

New York Times gazetesi, 15 Temmuz'la ilgili haberini "Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'de geçen gizemli bir yıl" başlığıyla verirken darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlendirdiğini ve çağdaş Türk hayatında derin bir etki bıraktığını yazdı.

BBC: "ÜLKEYİ SAVUNANLARI SELAMLADI"

BBC kanalı 15 Temmuz haberinde, "Türkiye'de darbe girişiminin yıldönümünde Erdoğan ülkeyi savunanları selamladı" manşetini atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde duygusal bir konuşma yaptığı yazdı.

BBC, Erdoğan'ın, "O gece onların karşılarına dikilen vatandaşlarımızın silahları yoktu. Halkımızın ellerinde sadece bayrağı vardı. En önemlisi halkımızın o gece imanı vardı"sözlerinin altı çizildi.

TELEGRAPH: "TEK GİYSİ İLE MAHKEMEYE ÇIKARALIM" SÖZLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI

The Telegraph gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anma törenlerindeki konuşmasındaki, "darbecileri tek tip giysi ile mahkemeye çıkaralım" sözlerini manşete çıkardı.

EL CEZİRE: "ONBİNLERE HİTAP ETTİ"

El Cezire televizyonu ise 15 Temmuz ile ilgili haberini "2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde büyük mitingler düzenlendi" ifadeleriyle verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'daki konuşmalarında onbinlerce kişiye hitap ettiğini yazdı.