16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Sanal hastaneler Meclis gündeminde!

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya TBMM'ye ilginç bir önerge verdi.
Sanal hastaneler Meclis gündeminde!
Sanal hastaneler Meclis gündeminde! Sanal hastaneler Meclis gündeminde! Sanal hastaneler Meclis gündeminde!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve AdanaMilletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, sıradan muayenehanelere internet sitelerinde “tecrübeli kurumsal hastane görüntüsü” verilerek aldatıcı yönlendirmelerle vatandaşa tuzak kurulduğunu belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karakaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, soruna ilişkin şikayetlerin arttığına dikkat çekti.

Özellikle sanal ortamda sağlık kurumları ve doktorlarla ilgili yanıltıcı yönlendirmelerle vatandaşa ‘tuzak’ kurulduğunu ifade eden Karakaya, “Söz konusu bazı sitelerde; kalp-damar, genel cerrahi ve medikal estetik gibi alanlarda hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılması gereken ameliyatlar için hastaların, Sağlık Bakanlığı’nın onayı olmayan, SGK kaydı bile bulunmayan merdiven altı sözde kliniklere yönlendirildiği yönünde endişeler, tarafımıza iletilmektedir” dedi.

'BİRKAÇ FIRSATÇININ VERGİSİZ KAZANÇ UĞRUNA...'

Karakaya şöyle devam etti:

“Bu yapılan yönlendirmelerde, sıradan muayenehaneler olduğu gerçeği gizlenerek, tecrübeli kurumsal hastane zinciri algısına yer verildiği söylenmektedir. Milyonlarca lira harcanarak, birçok zorlu eşik atlanarak, yüzlerce doktoru, hemşireyi, yardımcı elemanı istihdam ederek kurulan devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler tüm yasal zorunlulukları yerine getirmek suretiyle, denetime de açık olarak faaliyet yürütürken, birkaç fırsatçının vergisiz kazanç uğruna insanların hayatlarını riske atmaları kabul edilemez.”

Karakaya, söz konusu sorunla ilgili hasta vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi, ivedilikle harekete geçilmesi, gerekiyorsa istismarı önlemek için yeni yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevlüt Karakaya, Bakan Recep Akdağ’a şu soruları yöneltti:

“İnternet reklamlarıyla hasta toplamaya çalışan ve Bakanlığınızın bilgisi dışında faaliyet gösterten sağlık kuruluşları var mıdır? Bu tarz hastanelere giderek mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Yasal olmayan klinik ya da hastanelere karşı hangi tedbirler alınmakta ve yaptırımlar uygulanmaktadır? 2016 ve 2017 yılında Bakanlığınızın tespit ettiği ve faaliyetlerine son verilen klinik ya da hastane sayısı kaçtır? Bu tarz yasadışı faaliyet gösteren ve para karşılığı buralarda doktorluk yapan hekimlere ne gibi yaptırımlar gerçekleştirilmiştir? Vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve zarar görmesine neden olan bu tür sağlık alanındaki reklamların denetimi ve takibi yapılmakta mıdır?"

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