16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim

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Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim
Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz için hazırladığı klipte Şehir Erol Olçok'u, eski teknik direktör, futbol yorumcusu Reha Kapsal canlandırdı.
Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim

Eski teknik direktör ve halen yorumcu olan Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip’le birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok’u canlandırdı.

Klipte darbe girişimini otomobiliyle geçerken farkeden Kapsal, evine gidip namazını kıldıktan sonra beyaz gömleğini giyerek kendisiyle gelmek isteyen oğlu Abdullah Tayyip’i canlandıran oyuncuyla birlikte daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişen Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyor.

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GELİRİNİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLADI

Köprüde asker üniformalı teröristlere korkmadan karşı duran halkın en önünde yürüyen Olçok’u canlandıran Kapsal ve oğlu, birlikte vurulup şehit oluyor. Klibin sonunda ise Erol Olçok rolündeki Kapsal ve o gece Ankara’da darbeci general Semih Terzi’yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirdikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir köprüde bir araya gelip şehitlerle birlikte yürüyor.

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports’ta yorumculuk yapan Reha Kapsal’ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

Reha Kapsal kimdir?

Aslen Diyarbakırlı olan Reha Kapsal, 11 Nisan 1963’te doğdu. Eski forvet futbolcusu Reha Kapsal, Altay, Trabzonspor (1989-1990), Zeytinburnuspor (1994-1997) ve Malatya Belediyespor (1997-1998) takımlarında oynadı. Sırası ile Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımını çalıştırdı. 2008 - 2009 sezonunda Karşıyaka SK takımını çalıştırmaya başladı ve 2009-2010 sezonunda da devam etti. 2008-2009 sezonunda Karşıyaka SK 'nü Bank Asya 1.lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka SK play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elenmiş ve Süper Lig 'e çıkamamıştır. 2 Şubat 2010 tarihinde Manisaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen 7 Haziran 2010'da transfer döneminde yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu, yollarını ayırdı.

Reha Kapsal, 22 Şubat 2011 tarihinde teknik direktör Turgut Uçar'ın istifasindan sonra boşalan Karşıyaka teknik direktörlük mevkiine getirildi. 24 Ekim tarihinde bu görevinden istifa ettiği açıkladı. 20 Şubat 2014 tarihinde, Şanlıurfaspor'dan istifa kararı aldı ve istifa etti. Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports’ta yorumculuk yapan Reha Kapsal, 15 Temmuz klibinden adığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.

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