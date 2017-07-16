16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin 10 kere sela okudu

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15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbenin birinci yılında 10 defa sela okuduğunu söyledi.
Sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin 10 kere sela okudu
Sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin 10 kere sela okudu Sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin 10 kere sela okudu Sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin 10 kere sela okudu

15 Temmuz darbe kalkışması gecesi İzmir'de sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece kendisine yapılan saldırıyı hala unutamadığını ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere devletin tüm kademelerinin kendisine sahip çıktığını kaydetti.

Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katıldığını ve gördüğü kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Kuzgun, 'Millet bir kez daha Cumhurbaşkanına ve Başbakanına sahip çıktı. Allah razı olsun. Kendimi çok gururlu hissediyorum.' diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı nedeniyle okuyamadığı selanın içinde hep ukde kaldığını belirten Kuzgun, 'Bugün huzurlu bir şekilde doya doya 10 kez sela verdik. Çok mutluyum. Milletimizden Allah razı olsun, her yıl milletin vatanına ve sancağına sahip çıkmasını bekliyorum.' dedi.

'KANIMIN SON DAMLASINA KADAR SELA OKUYACAĞIM'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin yine geçtiğimiz yıl gibi hainlere karşı tek yürek olduğunu vurgulayan Kuzgun, tüm dünyanın bu örnek birlik ve beraberliği bir kez daha gördüğünü ifade etti.

FETÖ'cü hainlere tepki gösteren Kuzgun, 'Cenabı Allah kahhar ismiyle kahru perişan eylesin, cenabı Allah bir daha devletimize milletimize sancağımıza ve bayrağımıza bir daha böyle acılar göstermesin.' diye konuştu.

Kuzgun, milleti sokaklara çağırmak için sabaha kadar sela okuyabileceğini, kanının son damlasına kadar sela okumaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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