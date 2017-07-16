16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Teröristbaşı Gülen için imza kampanyası başlatıldı

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ABD'de yaşayan Türkler,darbe girişiminin 1'inci yılında FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı.
Teröristbaşı Gülen için imza kampanyası başlatıldı
Teröristbaşı Gülen için imza kampanyası başlatıldı Teröristbaşı Gülen için imza kampanyası başlatıldı Teröristbaşı Gülen için imza kampanyası başlatıldı

ABD'de yaşayan Türklerin, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattığı bildirildi.

ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

"TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYİ SAVUNDU"

Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi.

O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz." denildi.

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe" (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.

 

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