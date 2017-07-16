Terim'in bastığı mekanın sahibi konuştu

Fatih Terim'in damatlarıyla bastığı Adana Yüzevler Kebap mekanının sahibi Selahaddin Aydoğdu konuştu.

İzmir'in Çeşme İlçesi'nin turistik Alaçatı Mahallesi'nde Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumalarının karıştığı kavganın ardından konuşan Selahaddin Aydoğdu, Fatih Terim'in telefonda kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Aydoğdu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Olayın bizimle alakası yok. Sadece komşuyuz. Aramızdaki duvarı tahta çitle bölmeye kalktılar. Ahşaptan 7 metre uzunluğunda böldüler. Çarşı yönetimi uyardı zaten onları. Ben şikayet etmişim yönetimi ben doldurmuşum gibi davrandılar. Fatih Hoca beni aradı, 'Sen mi şikayet ettin?' dedi. Dedim ki 'Ben etmedim benimle alakası yok.' Sonra 'Damatlarımın yanında niye dükkan açtın?' dedi. Ben de 'Herkes nasibini yer, burası çarşı. Senin damatların benim yanımda mekan açtı' dedim. Sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Hocam beni tehdit etme' dedim. Sonra 'Benim oraya gelmem lazım' dedi. 'Buyur gel hocam' dedim. Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı. Delikanlı adam kaçar mı? Yıllarca kimsenin yapamadığını ben yaptım. Şimdi de araya adam sokuyor şikayetimi geri alayım diye. Madem mekan basıyor. Arkasında dursun. Bana haber göndermesin. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. O geldi mekanımı bastı. O ve damatları ve birkaç tanımadığım adamlar vardı. Geldi ve kayboldu. Maç yeni başlıyor sonuca bakacağız."