16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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PKK şokta: Dün gece öldürüldü!

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Tunceli'de yol keserek, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp şehit edilmesinden rol oynadığı belirtilen PKK bombacısı İskender Şahin çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.
PKK şokta: Dün gece öldürüldü!
PKK şokta: Dün gece öldürüldü! PKK şokta: Dün gece öldürüldü! PKK şokta: Dün gece öldürüldü!

Teröriste yardım ettikleri iddiasıyla, BaşkalecikKöyü muhtarı ve eşinin de bugün gözaltına alındığı belirtildi.

JÖH DÜN GECE OPERASYON BAŞLATTI

Tunceli il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat  (JÖH) timleri, PKK'lı teröristlerin Tunceli- Erzincan karayoluna el yapımı bomba döşeyeceği istihbaratı üzerine dün gece operasyon başlattı.

Pülümür'e bağlı Mutu ve Dağyolu karayolları arasında yer alan Başkalecik Köyü yakınlarında çıkan çatışmada, 10 yıldır dağda bulunan ve örgütün bombacısı olduğu belirtilen 'Seyit Rıza' kod adlı terörist İskender Şahin öldürüldü. Bölgeden kaçarak izlerini kaybettiren 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ederken, terör örgütü mensuplarına yardım ettikleri iddiasıyla bu sabah Başkalecik Köyü muhtarı ve eşi de gözaltına alındı. 

ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN KİŞİ

Operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı İskender Şahin'in, 16 Haziran'da Tunceli- Erzincan karayolunda yol keserek öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılması ve şehit edilmesi ile Tunceli'de son yıllarda gerçekleştirilen, bir çok askerin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi. 

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