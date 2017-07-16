16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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'Limon satarım, G.Saray'a gitmem...'

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'Limon satarım, G.Saray'a gitmem...'
Spor gündemine çok konuşulacak bir açıklama damgasını vurdu. Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Galatasaray'da görev alıp almayacağı hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
'Limon satarım, G.Saray'a gitmem...' 'Limon satarım, G.Saray'a gitmem...' 'Limon satarım, G.Saray'a gitmem...'

"Limon satarım Galatasaray'a gitmem"

"Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray'a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı. Belki hayatım boyunca Fenerbahçe'de de görev almayacağım. Ben çalışacağım beni kimse almayacak, ben kendim gideceğim. Hayalim var ama beklentim hiç yok."

"6-0'lık maçın rüyası var"

"İsmail Güldüren'le aynı odada kalıyorum. Çağırdım, 'Bugün 2 gol, 2 asist yapacağım' dedim. İnanmadı tabii ama 3 gol, 1 asistle bitti maç. Galatasaray o maçı 4-2 de kazanbilirdi, çok kaçırdılar ama biz geldiğimizi attık. Galatasaray da kupada 5-1 yendi bizi, cezalıydım ben. İnsanlar olaylara gülerek yaklaşmayı bilmiyorlar. Tepki gösteriyorlar o dönemki anılarımı anlattığımda. Böyle yaklaşmamak lazım."

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