Ruhani'ye büyük şok! Tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin erkek kardeşi Hüseyin Feridun'un finansal suçlara karıştığı suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre İran Yargı Sözcüsü Gholamhossedin Mohseni Ejeie, "Bu kişiyle ilgili çok sayıda soruşturma yürütülmekte. Ayrıca bazıları hapiste olan başka insanlar da soruşturuluyor" dedi.

Haberde, Ruhani'nin özel danışmanı olduğu ifade edilen Feridun'un dün kefaletle serbest bırakıldığı fakat bunu güvenceye almayı başaramadığı için cezaevine gönderildiği aktarıldı.