16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim...

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İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim...
Geçtiğimiz hafta ölümü hem Rus hem Suriye hem de DEAŞ kaynaklarınca doğrulan DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek isim açıklanmamıştı. Arap basını Bağdadi'nin yerine geçecek ismi telaffuz etmeye başladı.
İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim... İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim... İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim...

DEAŞ'ın sözde halifesi Ebubekir el Bağdadi'nin ardından örgüte kimin liderlik edeceği açıklanmamıştı. DEAŞ tarafından yapılan açıklamada örgütün birlikte kalması gerektiği belirtilse de net bir isim açıklanmaması dünya kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Bugün Arap basını Libya'dan bir ismi konuşmaya başladı. Al Arabiya, son dönemde sık sık yenilgi alan DEAŞ Bağdadi'den sonra yerine geçecek en olası ismi açıkladı. Al Arabiya'ya göre örgütün Libya'daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi, Bağdadi'nin yerine geçecek.

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Tunuslu olduğu bilinen ve gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan terörist 1982 doğumlu ve 90'larda Fransa'ya iltica edip Fransız vatandaşlığı almaya hak kazandı. 2011'de Tunus'ta yaşanan Arap Baharı'yla birlikte Tunus'a giden el Ayuni, daha sonra Suriye'ye giderek DEAŞ'a katılmıştı.

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İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim...İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim...Geçtiğimiz hafta ölümü hem Rus hem Suriye hem de DEAŞ kaynaklarınca doğrulan DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek isim açıklanmamıştı. Arap basını Bağdadi'nin yerine geçecek ismi telaffuz etmeye başladı.
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