İncirlik Üssü’ne yürüdüler! Fitnenin başı ezilsin

Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde bulunan Asri Mezarlığı önünde toplanan binlerce AGD mensubu İncirlik Kavşağı’na kadar araç konvoyuyla hareket etti ardından İncirlik Üssü’ne doğru yürüdü. Basın açıklamalarının yapılacağı platforma gelen kalabalık burada FETÖ ve ABD’yi lanetleyerek, üssün kapatılmasını istedi. Yürüyüşe Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Anadolu Gençlik Derneği Adana Şube Başkanı AbdulazizKıranşal Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok ve bir çok vatandaş katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde darbenin yönetim yeri olan İncirlik Üssü’ne yürüdü. Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde bulunan Asri Mezarlığı önünde toplanan binlerce AGD mensubu İncirlik Kavşağı’na kadar araç konvoyuyla hareket etti ardından İncirlik Üssü’ne doğru yürüdü. Basın açıklamalarının yapılacağı platforma gelen kalabalık burada FETÖ ve ABD’yi lanetleyerek, üssün kapatılmasını istedi. Yürüyüşe Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Anadolu Gençlik Derneği Adana Şube Başkanı AbdulazizKıranşal Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok ve bir çok vatandaş katıldı.



İncirlik önünde ilk konuşmayı Anadolu Gençlik Derneği Adana Şube Başkanı AbdulazizKıranşal yaptı. Kıranşal “15 Temmuz hain darbe girişimine tepki gösteren Kıranşal şehitlere rahmet diledi. İslam dünyasında dökülen kanın hesabını ABD’nin bir gün mutlaka verecek” dedi.

“O TRUMP’IN YÜZÜNE KARŞI MUTLAKA SÖYLEYİN”

Amerika ve Siyonizme seslenerek Kıranşal, “Sizin yanınıza kadar geldik, İncirlik’e kadar geldik. Burnunuzun dibine kadar, şimdi bu konuşma kayıtlarını alın Washington, Pentegon ve Beyaz Saray’a götürün. O Trump’ın karşısına çıkın değin ki, ‘Efendim Erbakan’ın öğrencileri burnumuzun dibine kadar geldiler ve diyorlar ki; ey zalim ABD, bir gün Allah’ın izniyle bu millet, senin İslam dünyasında dökmüş olduğun her kanı teker teker soracaktır.’ O Trump’ın yüzüne karşı mutlaka söyleyin” açıklamalarında bulundu. Kıranşal sözlerine şöyle devam etti “Trump’a bunları söylediğiniz zaman muhtemelen diyecek ki, o sapsarı saçları diken diken olmuş, o sapsarı yüzü sim siyah bir vaziyette ayağı kalkacak bunları duyduğu zaman, ‘Bu Erbakan ölmedi mi? Bunun talebeleri bir avuç kalmadı mı?’ diyecek. O zaman da deyin ki, bir avuç kalmışlar ama Siyonizm’in avcunda değil.” dedi.

“Darbe günü savaş uçaklarına destek veren üssün bir an önce kapatılmasını istiyoruz”



Mustafa Gözütok’un yaptığı selamlama konuşmasının ardından Salih Turhan bazı açıklamalarda bulundu. Turhan, “İncirlik üssünün kapatılmasını ve Avrupa Birliği Değil İslam Birliği’ni istiyoruz. Darbe günü savaş uçaklarına destek veren üssün bir an önce kapatılmasını istiyor” şeklinde konuştu. Başkan Turhan, “15 Temmuz şehitleri bizim ülkemiz açısından bir milattır bir başlangıçtır. 15 Temmuz’da bu FETÖ denen yapının gerçekleştirmeye çalıştığı darbe sadece onu onun organize ettiği bir şey değil. Bu incirlik üstünden planlandı darbe. 15 Temmuz gecesinde buradan yakıt uçakları kalktı. Ankara’da meclisi bombalayan Cumhurbaşkanlığını bombalayan, masum insanların üzerlerine bomba atan uçaklara bizzat buradan giden yakıtlarla destek oldular.” diye konuştu.

İnsanlarımız bir de İncirlik’in kapatılmasını istiyor.



Halkın artık, ‘Avrupa Birliği değil, İslam Birliği’ dediğini hatırlatan Salih Turan, “Yine 15 Temmuz’dan önce Amerika’nın Genel Kurmay Başkanı İncirlik’e gelip Erzurum’da Adana’da toplantılar yaptı. Bu toplantıların hepsinde bu FETÖ yapıyla birlikte Türkiye’yi gasp etmek, Ortadoğu’yu tarumar etmek için planlar yaptılar. Amerikalılar toplantılar yaptı. 15 Temmuz süreci halkımıza bir şeyi bir kez daha göstermiş oldu. Bu batının Avrupa birliğinin Amerika’nın ne olduğunu bizlere gösterdi. İnsanlar artık meydanlarda şunu haykırmaya başladılar. Avrupa değil, İslam birliği. İnsanlarımız birde İncirlik’in kapatılmasını istiyor. Bunu Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımız’dan istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri için avuçlar semaya açılıp dualar edildi.