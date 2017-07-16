Boğaziçi'nde şehitlerimize Kur'an okunmasını hazmedemediler!

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okunacağı anonsu yapıldı.
Bunun üzerine üniversitenin Fizik bölümünde görevli Profesör Ersan Demiralp ''Kuran'ı ibadethanede okumalısınız'' dedi.
Profesörün bu sözleri salondakiler tarafıdan tepkiyle karşılandı.
Programa katılanlar Demiralp'e Kuran'ın her yerde okunabileceğini belirterek rahatsız oluyorsa salonu terketmesini söyledi.
Bunun üzerine ayağa kalkan Ersan Demiralp ''Ancak atanmış bir rektörün sayesinde bunları yapabilirsiniz'' diyerek salonu terk etti.
Yaşanan olaya dair görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine vatandaşlar Demiralp'e büyük tepki gösterdi.
İşte o görüntüler;