İsmail Balaban kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?

Türkiye’nin konuştuğu 656, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin finalinde başpehlivan ünvanını alan İsmail Balaban kimdir, memlekete neresi, kaç yaşında başpehlivan oldu? İşte İsmail Balaban ile ilgili tüm merak edilenleri sizin için derledik.

Güreşseverlerin bir anda gündemine oturan Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalisti İsmail Balaban hakkında internet aracılıyığla kim olduğuna dair aramalar yapılıyor.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalan isimlerden biri olan İsmail Balaban, güçlü fiziği ve hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalisti İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir?

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Hafta sonları ilçedeki elma bahçelerinde hamallık yapan ikizler, hafta içi de buradan kazandıkları para ile hem eğitimlerini hem de güreş hayatlarını sürdürmeye çalıştı. Antalya'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen güreş müsabakalarına gitmek için geceleri kamyonlara saman balyaları yükleyen, yaşıtlarına göre daha iri vücutları nedeniyle ağır işlerde çalışan İsmail ile kardeşi Turan Balaban, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü çatısı altında çıktıkları çayırlarda başarılı sonuçlar almış ve güreş severlerin sevgisini kazandı. Zor şartlarda güreşe devam eden İsmail Balaban, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilgisi ve güreş sever iş adamlarının desteği ile art arda şampiyonluklar kazandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz’ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi. 2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı’ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. Er meydanını dolduran binlerce güreşseverin sevgisini kazandı. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üçüncü sınıf öğrencisidir.

Halen Konya altı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.