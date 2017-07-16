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2017 Kurban Bayramı ne zaman, Eylül ayının kaçıncı günü?

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2017 Kurban Bayramı ne zaman, Eylül ayının kaçıncı günü?
2017 yılında Kurban Bayramı Eylül ayının kaçıncı gününe denk geliyor, Müslümanlar için en önemli günlerden olan Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte Kurban Bayramıyla ilgili merak edilen tarihler burada…
2017 Kurban Bayramı ne zaman, Eylül ayının kaçıncı günü? 2017 Kurban Bayramı ne zaman, Eylül ayının kaçıncı günü? 2017 Kurban Bayramı ne zaman, Eylül ayının kaçıncı günü?

Tatil planını şekil vermek isteyen ve Kurbanlık için bütçesini ayarlamak isteyenlerin merak ettiği 2017 Kurban Bayramı ne zaman olacak? Bu sene Bakanlar Kurulu Kurban Bayramı'nı 9 gün tatil ilan edecek mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı tatili birleştirilecek mi? Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapanların merak ettiği tarihleri siz değerli okuyucularımız için araştırıdık. Kurban bayramı kaç gün tatil olacak, hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar..

2017 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tarihi, hem kurban kesecek olan vatandaşları hem de tatil planları yapan vatandaşları oldukça meraklandırdı. 2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı tarihi kesin olarak belli oldu. Buna göre;

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)
1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)
2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)
3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)
4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Bu sene 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle 31 Ağustos Arefe günününde resmi tatil olması beleniyor. Bu doğrultuda 2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı 9 gün resmi tatil olabilir. Fakat 9 gün tatil olması ile ilgili Bakanlar Kurulu'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

TATİL GÜNÜ 6'YA ÇIKABİLİR

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve arife gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ 

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.
 
KİMLER KURBAN KESEBİLİR?
 
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

2017 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Hayvancılık sektöründe ithalatta gümrük vergisinin düşürülmesi, dişi düve kesiminin yasaklanması ve et fiyatları tartışmasıyla birlikte, kurban bayramı öncesi kurbanlık fiyatları merak konusu oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dişi düve kesimine yasak getirildiğini ve kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Piyasada kuzu bulunamadığını dile getiren Kırlıoğlu, bu yıl kurbanlık fiyatlarının yüksek olacağını belirtti. Geçen yıla göre artış olacağını savunan Kırlıoğlu, "İnsanlar yetiştirdikleri hayvanları kurbanda pahalı olacak diye şimdi satmıyor. Fiyatlar yükselecek. Fiyatlar kurbanda cep yakacak. Eğer dışarıdan hayvan bulup kurban zamanı getirmezse fiyatlar artacak. Küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 1000 liranın üzerine kesin çıkar, kesinlikle altında bulunmaz. Şu anda bile küçükbaş hayvanlar 750-800 liraya mal oluyor. Büyükbaş kurbanlıklar ise 18 bin liraya kadar çıkabilir" dedi.

KURBAN’DA KESİLEBİLECEK HAYVANLAR

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş  gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.  Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. 

 

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